В межрелигиозных беспорядках в Дели погибли 23 человек, сотни ранены

Число погибших в результате столкновений и массовых беспорядков в индийской столице Нью-Дели, начавшихся в минувший понедельник, достигло 23 человек, еще около 190 участников протестов пострадали, сообщает BBC. Также в числе раненых более 50 полицейских, один страж правопорядка убит.

Поводом для столкновений стали принятые парламентом Индии поправки в закон о гражданстве, которые вводят упрощенный порядок предоставления гражданства немусульманам-беженцам из соседних стран – Пакистана, Афганистана и Бангладеш.

В актах насилия, которые стали самыми смертоносными в индийской столице за последние десятилетия, участвуют радикально настроенные группы молодежи со стороны индуистов и представителей мусульманской общины. Противоборствующие силы выступают за и против новой редакции закона о гражданстве.

Так, индийские мусульмане полагают, что закон нарушают конституцию, поскольку притесняет и дискредитирует немалую часть населения Индии по религиозному признаку. Власти между тем заявляют, что новый закон направлен в том числе на защиту представителей религиозных меньшинств, которые подвергаются преследованиям на родине.

Недовольство высказывают жители многих штатов – люди боятся, что миллионы беженцев попадут в страну на законных основаниях, что будет угрожать интересам местных жителей. В ряде городов прошли акции протеста.

Беспорядками охвачены северо-восточные районы индийской столицы – территории, где сосредоточено мусульманское большинство – Маудпур, Мустафабад, Джаффрабад и Шив Вихар. Протестующие бросают друг в друга камни, поджигают жилые дома, магазины и лавки.

На многочисленных фото и видео с места событий запечатлены группы людей с палками, железными прутьями и камнями, которые бродят по кварталам. Улицы усеяны камнями и разбитым стеклом, на дорогах – разбитые и сгоревшие автомобили, горящие дома.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал назвал ситуацию «тревожной» и потребовал ввести армию в районы беспорядков. Также он заявил о необходимости объявления комендантского часа.

Полиция со своей стороны заявляет, что сил, чтобы справится с беспорядками, достаточно и нет необходимости в привлечении армии к наведению порядка.

Центральный кабинет министров соберется на встречу позже в среду, чтобы рассмотреть ситуацию. Премьер-министр Нарендра Моди еще не отреагировал на насилие в Дели.

Дели, Наталья Петрова

Дели. Другие новости 26.02.20

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