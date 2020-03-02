Украинские мошенники обманули шведских пенсионеров на миллионы крон

Жители Швеции стали жертвами мошенников из Украины. Журналистское расследование корреспондентов газеты Dagens Nyheter показало, что штаб-квартира злоумышленников находится в Киеве, а сеть аферистов распространилась на 50 стран по всему миру. Несмотря на это, шведские полицейские не принимают никаких мер.

По данным издания, речь идет о мошенничестве мирового масштаба. Компания Milton Group располагается в одном из люксовых торговых центров Украины «Мандарин-Плаза». На первом этаже ТЦ находятся бутики брендовой одежды и ювелирные магазины, а на шестом и седьмом этажах – международная мошенническая фабрика с сотнями сотрудников.

Официально компания занимается продажей операционного обеспечения для проведения операций с криптовалютой. На деле мошенники устанавливают на компьютеры своих жертв программы, которые воруют пароли и взламывают доступ к интернет-банку. Ничего не подозревающие граждане видят рост своих инвестиций на экране, а аферисты подталкивают их вкладывать еще больше средств. При этом попытка снять накопившиеся деньги ни к чему не приведет. На этом этапе в работу вступают юристы-мошенники с требованием предоплаты за возврат средств.

Жертвами жуликов стали шведские пенсионеры. В одном из случаев женщина даже взяла кредит, чтобы вложить в мошенническую схему. В результате ей пришлось продать дом, чтобы оплатить долги. Ее обманули на 1,3 миллиона шведских крон.

Dagens Nyheter известно, что украинские аферисты орудуют в 50 странах. При этом компания не рискует связываться с гражданами США, опасаясь, что американские спецслужбы могут раскрыть преступную сеть.

Несмотря на многочисленные жалобы, полиция Швеции не предприняла никаких мер в отношении мошенников, пишет газета. Попытки связаться с руководством Milton Group не увенчались успехом, подробных комментариев получить не удалось. Генеральный директор компании Якоб Кесельман (Jakob Keselman) лишь заявил, что данные о причастности фирмы к чему-либо незаконному являются ложными.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 02.03.20

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