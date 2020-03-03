Третьи за год выборы в Израиле закончились победой Нетаньяху

В Израиле ведется подсчет результатов третьих за год выборов в парламент. По данным экзитполов, большинство голосов получает партия исполняющего обязанности премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд».

Как сообщает «Евроньюс», согласно результатам опросов у избирательных участков, она может получить 36-37 мест в палате, а вместе с союзниками по коалиции правых и религиозных партий – 60 мандатов из 120 – то есть на пять больше, чем в нынешнем созыве.

Оппозиционному центристскому блоку «Кахоль-Лаван» бывшего главы Генштаба Бени Ганца экзитполы прогнозируют 32-33 места в парламенте – то есть столько же, или почти столько же, как сейчас.

Окончательные результаты голосования ожидаются через неделю. Тем не менее один из нынешних политических оппонентов Нетаньяху лидер партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман выразил уверенность в том, что теперь стране удастся выйти из политического кризиса и четвёртых подряд досрочных выборов не будет. При этом, комментируя выборы, Либерман акцентировал, что по-прежнему не намерен идти в коалицию с партией «Ликуд». Напомним, что для формирования нового правительства правящая коалиция должна получить в Кнессете как минимум 61 мандат.

Тель-Авив, Елена Васильева

Тель-Авив. Другие новости 03.03.20

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