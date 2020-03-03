В Индонезии извергается один из самых активных вулканов мире

В Индонезии извергается один из самых активных вулканов мире – Мерапи. Ранним утром 3 марта он выпустил гигантское облако пепла высотой более 6 тысяч метров. После этого пепел, смешенный с камнями и песком, упал в радиусе 10 км от жерла.

Пока власти Индонезии не повысили уровень опасности для жителей, но международный аэропорт Соло-Сити, расположенных примерно в 40 км от эпицентра извержения, был закрыт.

Центр по предотвращению вулканических и геологических рисков запретил местным жителям приближаться к вулкану ближе, чем на 3 км.

Архипелаг Юго-Восточной Азии насчитывает более 17 тысяч островов, а также почти 130 действующих вулканов. Индонезия находится на Тихоокеанском огненном кольце, где трение тектонических плит вызывает частые землетрясения и извержения вулканов.

Последнее мощное извержение Мерапи произошло 10 лет назад, в 2010 году оно усело почти полторы сотни жизней и привело к эвакуации 280 тысяч человек.

Джокьякарта, Елена Васильева

Джокьякарта. Другие новости 03.03.20

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