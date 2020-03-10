В США вскрыли масштабную допинговую схему

В американском конном спорте была раскрыта допинговая схема, в которой участвовали 27 человек. Об этом сообщает New York Times.

Следователи выяснили, что схема действовала в течение двух лет с 2018 по 2020 год. Знаменитый тренер Джейсон Сервис вступил в сговор с известным скакуном Максимум Секьюрити. В этот период команда приняла участие более чем в тысяче стартов.

Фигурантами этого дела стали 27 человек, включая других тренеров и ветеринаров. Прокурор Джеффри Берман заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, что это самое масштабное в истории министерства юстиции преследование за допинг у скаковых лошадей.

«Обвиняемые действовали не из любви к спорту и точно не во благо лошадей, а только ради денег», – сказал Берман. Он добавил, что расследование еще не завершено.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 10.03.20

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