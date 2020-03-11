В Кении браконьеры убили двух из трех редчайших белых жирафов

В Кении браконьеры убили двух из трех редчайших белых жирафов. Животные пропали из поля зрения сотрудников заповедника около четырех месяцев назад, во вторник их скелетированные останки были найдены на территории заповедника.

Служба охраны дикой природы Кении расследует дело, однако вероятность найти тех, кто это сделал, мала.

«Это очень печальный день для общины Иджара и Кении в целом. Мы – единственное сообщество в мире, которое является попечителем белых жирафов», – сказал во вторник Мохаммед Ахмедноор, менеджер заповедника в округе Гарисса в Кении.

На сегодняшний день в заповеднике остался только один белый жираф – самец. Останки убитых животных принадлежали самке и ее детенышу, сообщает CNN.

Известно6 что семья жирафов имела огромную популярность у туристов, многие приезжали только для того, чтобы полюбоваться на них.

Животные получили свою уникальную окраску от состояния, известного как лейцизм – генетической мутации, которая приводит к тому, что клетки кожи жирафа не дают пигментации. В результате появляется белая, бледная или пятнистая окраска шкуры.

В отличие от альбиносов, животные с лейцизмом продолжают производить темный пигмент в своих мягких тканях – поэтому глаза жирафа темные.

Хотя Служба охраны дикой природы Кении заявила, что редкие животные единственными оставшимися в мире белыми животными, но, как выяснилось, еще один белый жираф был обнаружен в национальном парке Тарангире в Танзании.

Москва, Елена Васильева

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