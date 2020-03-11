В метро Мексики столкнулись два поезда, есть пострадавшие

В мексиканской подземке в результате столкновения двух поездов пострадали более 40 человек. Причины аварии устанавливают эксперты.

Инцидент произошел в столице Мексики. Два состава метрополитена столкнулись на станции Такубайя поздно вечером, передает CNN.

По данным мэрии, один человек погиб, различные травмы получил 41 пассажир. Из них 21 медики оказали помощь на месте, госпитализация им не понадобилась. У тех, кого доставили в больницу, травмы легкой или средней степени тяжести.

По словам главы Мехико Клаудии Шеинбаум, точные причины аварии установят эксперты. Часть путей метро перекрыта, граждане могут воспользоваться бесплатными автобусами.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 11.03.20

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