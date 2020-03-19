В Ухане – китайском эпицентре вспышки коронаворуса – за сутки не было выявлено ни одного нового больного

Китайский город Ухань, где первым в мире распространился новый тип коронавируса, за сутки не было выявлено ни одного нового случая заболевания.

Как сообщила в четверг Китайская национальная комиссия здравоохранения, в стране растет число завозных инфекций среди людей, вернувшихся из-за границы. Еще в во вторник было выявлено 13 таких случаев, а в четверг – уже 34. Это вызывает опасения по поводу возможной второй волны инфекции. Всего за последние дни было выявлено 190 ввозных инфекций: в основном, это китайцы, которые вернулись домой из других стран, где пережидали пандемию. Сейчас все въезжающие в Китай должны находиться две недели в строгом карантине.

На сегодняшний день в материковом Китае заражению подверглись 80 тысяч 928 человек. 3245 пациентов скончались от инфекции, в том числе восемь – в минувшую среду, из них шесть – в Ухане.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что эпицентр пандемии коронавируса перенесен в Европу – в Италии, где только за последние сутки от от Covid-19 погибло почти 500 человек.

В России выявлено на сегодняшний день 147 случаев нового коронавиурса, ни одной смерти нет.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 19.03.20

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