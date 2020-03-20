Названы 10 стран, наиболее пострадавших от нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения подтвердила более 205 тысяч случаев заболевания коронавирусом во всем мире. В настоящее время пандемия затрагивает более 170 стран. Согласно сводной информации из официальных источников, сообщает ВВС, список десяти наиболее пострадавших от COVID-19 стран выглядит так:
Китай: 81102 заболевших
Италия: 35713 заболевших
Иран: 17361 заболевших
Испания: 13910 заболевших
Германия: 12227 заболевших
Франция: 9134 заболевших
Южная Корея: 8413 заболевших
США: 7757 заболевших
Швейцария: 3028 заболевших
Великобритания: 2626 заболевших.
Италия за последние сутки обошла по летальности Китай.
В России официально выявлено 199 случаев инфицирования коронавирусом, смертность – 0.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 20.03.20
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