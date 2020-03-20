Названы 10 стран, наиболее пострадавших от нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения подтвердила более 205 тысяч случаев заболевания коронавирусом во всем мире. В настоящее время пандемия затрагивает более 170 стран. Согласно сводной информации из официальных источников, сообщает ВВС, список десяти наиболее пострадавших от COVID-19 стран выглядит так:

Китай: 81102 заболевших

Италия: 35713 заболевших

Иран: 17361 заболевших

Испания: 13910 заболевших

Германия: 12227 заболевших

Франция: 9134 заболевших

Южная Корея: 8413 заболевших

США: 7757 заболевших

Швейцария: 3028 заболевших

Великобритания: 2626 заболевших.

Италия за последние сутки обошла по летальности Китай.

В России официально выявлено 199 случаев инфицирования коронавирусом, смертность – 0.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 20.03.20

Италия обогнала Китай по смертности от коронавируса. / Хакеры заявили о заказе ФСБ на создание киберооружия. / На Украине зарегистрирована третья смерть от COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»