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Пятница, 20 марта 2020, 06:51 мск

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Названы 10 стран, наиболее пострадавших от нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения подтвердила более 205 тысяч случаев заболевания коронавирусом во всем мире. В настоящее время пандемия затрагивает более 170 стран. Согласно сводной информации из официальных источников, сообщает ВВС, список десяти наиболее пострадавших от COVID-19 стран выглядит так:

Китай: 81102 заболевших

Италия: 35713 заболевших

Иран: 17361 заболевших

Испания: 13910 заболевших

Германия: 12227 заболевших

Франция: 9134 заболевших

Южная Корея: 8413 заболевших

США: 7757 заболевших

Швейцария: 3028 заболевших

Великобритания: 2626 заболевших.

Италия за последние сутки обошла по летальности Китай.

В России официально выявлено 199 случаев инфицирования коронавирусом, смертность – 0.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 20.03.20

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