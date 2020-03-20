В Иране от коронавируса нового типа умерло более 1400 человек

Число погибших от коронавируса нового типа в Иране превышает 1400 человек. Как сообщает национальная служба здравоохранения, на 20 марта подтверждено 19 тысяч 644 случая инфицирования среди населения. Точное количество умерших – 1433 человека.

За минувшие сутки инфицировались 1237 человек, умерли – 149.

Иран входит в число лидеров печальной статистики по распространению короанвируса наряду с Китаем и Италией, которая сейчас является эпицентром заболеваемости в Европе и уже превысила рекорд смертности от COVID-19, поставленный КНР.

Тегеран, Елена Васильева

Тегеран. Другие новости 20.03.20

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