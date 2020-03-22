Коронавирус запер дома миллиард человек

Коронавирус запер своих домах около миллиарда человек и существенно приостановил жизнь во многих уголках планеты. Как пишет Daily Mail, вирус SARS-CoV-2 унес более 13 тысяч жизней из 309 тысяч подтвержденных случаев инфицирования по всему миру.

Экономические последствия бедствия ещё только предстоит оценить. Чего стоят только полный паралич сферы туризма, падение спроса на гостиницы, закрытые по всему миру рестораны и т.д.

Статистика заболеваемости говорит о том, что Сovid-19 более опасен для пожилых людей и для тех, кто имеет проблемы с имунной системой. Но глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус предупреждает молодежь: «Вы не невидимы, вирус может атаковать вас и в худшем случае убить вас». Он так же добавил, что молодежь обязана поступать ответственно: можно быть носителем вируса без каких-то проявлений и невольно заражать других людей, которым может повезти меньше и они заболеют тяжело.

Пандемия пока не достигла своего пика. Наиболее трагично ситуация развивается в Италии, где только за минувшие сутки погибло почти 800 человек.

В Китае, где впервые появился вирус, ситуация значительно улучшилась. В воскресенье в стране зарегистрировано 46 новых случаев, но 45 из них – ввозные. Тенденция начинает вызвать тревогу у руководства страны.

Третья страна мира по численности заболевших – США. И хотя президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты до сих пор «выигрывают войну с вирусом», число случаев заболевания (26 892 человека) и смертельных случаев (348 человек) там растет. Например, штаты Нью-Йорк, Иллинойс или Калифорния уже приказали гражданам не покидать свои дома, если это не является абсолютно необходимым.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 22.03.20

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