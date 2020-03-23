В континентальном Китае не выявлено ни одного случая COVID-19 за сутки

В континентальной части Китая в воскресенье, 22 марта, не было зарегистрировано новых случаев локального заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19. Об этом заявил в понедельник Государственный комитет по делам здравоохранения Китая, передает «Синьхуа»

Согласно данным ведомства, в континентальной части Китая в воскресенье было зафиксировано 39 новых завезенных из-за рубежа случаев COVID-19. Для предотвращения второй волны коронавируса нового типа все самолеты, направляющиеся в Пекин, будут переправляться на запасные аэродромы в других городах, а прилетающие на них люди проходить строгий санитарный контроль и карантин.

Пекин, Елена Васильева

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