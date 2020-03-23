Китай отправляет в Африку вирусологов: коронавирус там может превратиться в катастрофу

Правительство Китая направило группу медицинских экспертов в Камбоджу для оказания помощи этой стране в борьбе с новой коронавирусной пневмонией COVID-19. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает агентство «Синьхуа».

Эта группа, организованная Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР, состоит из экспертов, отобранных Комитетом по делам здравоохранения Гуанси-Чжуанского автономного района (Южный Китай). Группа выехала в Камбоджу в понедельник ранним утром.

Напомним, что COVID-19 зарегистрирован на африканском континенте, где проживает примерно миллиард человек, в феврале.

Президент Южной Африки Рамафоса-младший объявил чрезвычайное положение в своей стране, чтобы можно было принять меры для более быстрой борьбы с эпидемией, и предрек континенту глобальную катастрофу. Территории просто не готовы к борьбе с болезнью.

Напомним, что сейчас в Африке насчитывается примерно 1200 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса. Южная Африка, Египет, Марокко и Алжир являются одними из наиболее пострадавших стран. О первых случаях также сообщили Уганда и Мозамбик, первая смерть зафиксирована в Конго.

Пока что заражение произошло в 27 странах, число инфицированных все еще невелико. Скорее всего, не все случаи заражения зарегистрированы. Эксперты считают, что вирус в районах, где не сообщается об инфекциях, давно существует. «Боюсь, это бомба замедленного действия», – говорит биоинформатик Брюс Бассетт из Университета Южной Африки. Он предупреждает о неконтролируемой вспышке SARS-CoV-2 на континенте, сообщает портал novinky.cz.

Опасение оправдано. Эксперты не сомневаются, что пандемия коронавируса поразит Африку. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сама несколько раз предупреждала о возможных последствиях эпидемии. Большинство африканских стран не имеют хорошо развитой системы здравоохранения и даже в нормальных условиях страдают от нехватки медицинской техники и препаратов для лечения.

Например, в Кении, стране с населением в 50 миллионов человек, имеется только 130 коек для интенсивной терапии. А ведь Кения уже сообщает о первых 15 подтвержденных случаях заражения. Если будет больше пациентов с тяжелым течением инфекции, подавляющее большинство, вероятно, вообще не будет лечиться.

Меры по предотвращению заражения не сработают, опасаются эксперты. Трудно поддерживать безопасное расстояние между людьми в густонаселенных районах и трущобах, где также существуют катастрофическая ситуация с гигиеной и нехватка воды. Кроме того, подавляющее большинство людей, имеющих работу, ездят на работу в переполненных микроавтобусах. И исправить все это никак не получится.

Африка своим примером развенчивает и миф о том, что коронавирус нового типа исчезнет, когда настанет лето. Ранее такие догадки высказывал, к примеру, Дональд Трамп.

Распространенность заболевания в странах, где тепло, говорит о том, что на сезонность коронавируса полагаться не приходится и придется искать другие варианты борьбы с ним.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 23.03.20

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