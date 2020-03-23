Коронавирус ускоряется – предупреждение ВОЗ

Коронавирус нового типа ускоряется, пандемия усиливается. Такое заявление в понедельник сделал глава Всемирной организации здравоохранения на брифинге в Женеве Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Потребовалось 67 дней после первого сообщения о заболевании, чтобы были достигнуты первые 100 тыс. случаев, 11 дней – для второй сотни тысяч случаев и всего четыре – для третьей сотни тысяч случаев. Вы видите, как этот вирус ускоряется», – пояснил гендиректор, которого цитирует ТАСС.

Рекомендации по борьбе с коронавирусом у главы ВОЗ не изменились: необходимо проводить тестирования подозрительных и лечение больных с обязательным карантином тех, кто состоял с инфицированным в контакте.

Гебрейесус также намерен обратиться к Большой 20 с предложением по политической координацией действий в борьбе с COVID-19 на глобальном уровне.

«Нам нужно единство среди стран G20, на которые приходится более 80% мирового ВВП», – отметил гендиректор ВОЗ, которого цитирует ТАСС.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 23.03.20

В Стокгольме здание, которое принимало Евровидение, переоборудуют под больницу для больных коронавирусом. / Меркель прошла первый тест на коронавирус нового типа. / В Молдове обвинили Почаевскую лавру в распространении коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»