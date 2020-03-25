Треть человечества села под замок из-за коронавируса

Более трети человечества вынуждены оставаться дома из-за коронавируса. Еще на прошлой неделе речь шла о миллиарде людей, находящихся под замком. В среду к ним присоединились 1,3 миллиарда индийцев. Власти Индии так же попросили людей ограничить социальные контакты в связи с распространением COVID-19. «Помните, что даже один шаг за пределы вашего дома может принести серьезную коронавирусную болезнь обратно в ваш дом», – предупредил премьер-министр Нарендра Моди, которого цитирует газета «Фигаро».

С карантином Индии теперь выходит так, что 2,6 миллиарда человек вынуждены сидеть в ближайшие дни дома. Ограничительные меры коснулись Китая, Европы, Африки, Латинской Америки, США

Впрочем, сидение под замком как эффективную меру борьбы с коронавирусом порицают президенты Бразилии и США. Дональд Трам надеется снять все ограничения в стране к 12 апреля – католической Пасхе. Он считает, что подобного рода меры разрушительны для экономики.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 25.03.20

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