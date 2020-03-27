В Иране от коронавируса умерло 2378 человек

В Иране за сутки от коронавируса нового типа умерло 144 человека. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 2378. Как рассказал на пресс-конференции представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур, общее число инфицированных людей достигло 32 тысяч 322 человек. Силами иранских медиков удалось вылечить 11133 госпитализированных.

Тегеран, Елена Васильева

Тегеран. Другие новости 27.03.20

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