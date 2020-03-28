В России от коронавируса умер ещё один больной

Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в больнице им. Боткина в Петербурге. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, сообщают РИА «Новости». Несколько часов назад в России вне Москвы скончался первый заражённый COVID-19 пациент. Смерть зарегистрирована в Оренбурге.

Напомним, сегодня в России подтверждена 1264 случая коронавируса нового типа. Смертность от болезни составляет 6 человек.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

Санкт-Петербург. Другие новости 28.03.20

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