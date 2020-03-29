В США умер первый младенец, заразившийся коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смерть зафиксирована в Чикаго. Точный возраст ребенка не указывается, но известно, что ему было меньше года.

«Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца, – заявил руководитель департамента здравоохранения штата Иллинойс Нгози Эзике. – В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти».

Напомним, до сих пор считалось, что коронавирус не опасен для детей: они почти не заражаются инфекцией либо переносят ее в бессимптомной и легкой форме.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 29.03.20

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