В США умер первый младенец, заразившийся коронавирусом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», смерть зафиксирована в Чикаго. Точный возраст ребенка не указывается, но известно, что ему было меньше года.
«Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца, – заявил руководитель департамента здравоохранения штата Иллинойс Нгози Эзике. – В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти».
Напомним, до сих пор считалось, что коронавирус не опасен для детей: они почти не заражаются инфекцией либо переносят ее в бессимптомной и легкой форме.
Вашингтон, Игорь Юров
Вашингтон. Другие новости 29.03.20
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