Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий

В Кракове умер известный польский композитор Кшиштоф Эугениуш Пендерецкий. Ему было 86 лет. Смерть подтвердили представители семьи, пишут польские СМИ.
Пендерецкого характеризуют как яркого деятеля искусств, автора классической музыки и опер.
Международную известность ему принесла песня Hiroshima Victims – Wailing for 52 String Instruments. Его музыка также использовалась во многих фильмах, в том числе «Сияние», «Экзорцист», «Маска».
Краков, Елена Васильева
Краков. Другие новости 29.03.20
Умер первый младенец, заразившийся коронавирусом. / Жена премьера Канады успешно вылечилась от коронавируса. / Жители деревни в Италии, которые не болеют коронавирусом, поголовно сдадут кровь на анализ. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube