Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий

В Кракове умер известный польский композитор Кшиштоф Эугениуш Пендерецкий. Ему было 86 лет. Смерть подтвердили представители семьи, пишут польские СМИ.

Пендерецкого характеризуют как яркого деятеля искусств, автора классической музыки и опер.

Международную известность ему принесла песня Hiroshima Victims – Wailing for 52 String Instruments. Его музыка также использовалась во многих фильмах, в том числе «Сияние», «Экзорцист», «Маска».

Краков, Елена Васильева

Краков. Другие новости 29.03.20

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