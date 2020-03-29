Китай завил об остановке распространения коронавируса в стране

Пекин завил об остановке распространения коронавируса в стране.

Согласно официальным данным, с начала вспышки COVID-19 было зарегистрировано 82 тысячи 61 случай заражения, 75 тысяч 576 человек выздоровели, 3 тысячи 304 скончались.

«По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше трех тысяч», – заявил официальный представитель госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

Напомним, Китай официально заявил о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй) 31 декабря 2019 года. Заболевание получило официальное название COVID-19. 11 марта 2019 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. А уже 12 марта госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что пик эпидемия в стране пошла на спад.

Пекин, Игорь Юров

Пекин. Другие новости 29.03.20

На Украине выявлено более 400 случаев коронавируса, скончались 9 человек. / Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий. / Умер первый младенец, заразившийся коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»