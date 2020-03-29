На рынках Китая снова начали продавать диких животных и летучих мышей

В то время как более трети населения мира находится в карантине из-за усиливающейся пандемии нового коронавируса, жизнь в Китае постепенно возвращается в привычное русло. Журналисты Daily Mail выяснили при этом, что начинают работать и уличные рынки. В том числе там реализуют живую рыбу, мясо, диких животных, в том числе и летучих мышей. А именно употребление их в пищу рассматривается как возможный вариант появления у людей COVID-19.

Журналисты газеты Daily Looks уточняют: клетки с живыми собаками, кошками, скорпионами и прочей живностью, используемой для приготовления еды или для народной медицины, стоят в условиях серьезной антисанитарии.

Каменный пол одной из торговых площадок в пятимиллионном городе Гуйлинь на северо-западе Китая, куда ходил журналист британской газеты, был залит кровью, сточными водами и завален останками животных. «Все здесь считают, что беспокоиться не о чем. И коронавирус нового типа никому не страшен, проблема с ним есть только за рубежом», – пишет журналист Daily Looks.

Аналогичные картины на рынках увидели и журналисты Daily Mail – в частности, речь шла о городской торговле в Дунгуане.

«Рынки работают так же, как и до коронавируса, с той лишь разницей, что есть охранники, которые мешают фотографировать», – написали в Daily Mail.

Напомним, первая инфекция Covid-19, по отчётам китайских властей, имела тесную связь с рынком животных в Ухане. Торговля дикими животными в КНР была запрещена более месяца.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 29.03.20

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