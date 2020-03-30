На Филиппинах разбился самолет с медиками на борту

На Филиппинах потерпел крушение самолет авиакомпании Lion Air. В результате погибли восемь человек. Об этом сообщает газета Manila Bulletin.

Авария произошла в международном аэропорту Манилы. Самолет направлялся в Токио. При взлете воздушное судно загорелось и упало на посадочную полосу. К месту происшествия быстро подъехали экстренные службы, однако спасти пассажиров они не смогли.

Известно, что на борту находились восемь человек, среди них медики и два члена экипажа. Все они погибли.

В настоящее время устанавливаются причины аварии. Взлетно-посадочная полоса аэропорта перекрыта. На месте крушения работают следователи.

Манила, Зоя Осколкова

Манила. Другие новости 30.03.20

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