Родители назвали новорожденных близнецов Ковидом и Короной

Родители новорожденных близнецов – у пары родилась «королевская двойня» – назвали мальчика Ковидом, а девочку Короной. Дети родились в ночь с 26 на 27 марта в больнице имени доктора Амбедкара в индийском городе Райпуре. 27-летняя мать новорожденных Прити Верма рассказала, что идея назвать так детей принадлежит ее мужу. «Вирус опасен для людей, он бывает смертелен, но его распространение заставило людей вспомнить о правилах гигиены, о полезных привычках», – приводит ее слова Times of India.

Прити Верма также рассказала журналистам, что пока муж вез ее в больницу, машину супругов останавливали несколько раз полицейские, но, видя, что у женщины на последнем сроке беременности начались схватки, отпускали, несмотря на карантин, введенный властями Индии, и запрет на передвижение. Пресс-секретарь медучреждения, где принимали роды у 27-летней местной жительницы, Шубра Сингх объяснил, что женщине пришлось делать кесарево сечение, но сейчас мать и детей выписали в удовлетворительном состоянии.

Мумбаи, Тамара Барабанова

Мумбаи. Другие новости 04.04.20

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