Япония готовится вводить ЧП из-за коронавируса

В Японии в ближайшие дни может быть введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа. По данным японских СМИ, число подтвержденных инфекций продолжает расти, несмотря на меры по сдерживанию распространения вируса.

Ожидается, что премьер-министр Синдзо Абэ объявит об этом шаге в понедельник, но вступит в силу это решение позже. И коснется оно не всей страны, а крупных городов, таких как Токио и Осака, сообщает ВВС.

Режим ЧП даст правительству право принимать более строгие меры, чтобы люди оставались дома или закрывали предприятия. Тем не менее, оно не даст г-ну Абэ полномочия введения тотального карантина, как это было, к примеру, в Китае.

Напомним, что в Японии зарегистрировано более 3600 подтвержденных инфекций и 85 смертей. Особую озабоченность вызывает Токио, где число людей с подтвержденными инфекциями резко увеличивается и в настоящее время превышает 1000 человек.

Впрочем, в ряде СМИ высказывается предположение, что ситуация с коронавирусом нового типа в Японии и раньше не была спокойной, просто власти выдавали позитивную статистику, до последнего надеясь провести в этом году в стране летнюю Олимпиаду.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 06.04.20

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