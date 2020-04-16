В США нашли пирамиды в два раза старше египетских

Американские археологи нашли остатки древних строений на Аляске. По словам ученых, каменным пирамидам около 11 тысяч лет. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Anchorage Daily News.

Специалисты Геофизического института Университета Аляски в Фэрбенксе изучили тундровое плато в западной части хребта Брукса. Для этого использовался метеорологический пункт на перевале Ховарда, построенный Службой национальных парков США.

«Выяснилось, что в древности между реками Ноатак и Колвилл существовали довольно развитые поселения, жители которых преодолевали самые суровые климатические условия», – говорит один из авторов исследования Нед Розелл.

На этой территории сохранились фундаменты древних домов, ямы для хранения продовольствия, а также груды камней, сложенные в виде пирамид. Эти пирамиды примерно в два раза старше египетских. По мнению ученых, их использовали для охоты на диких животных.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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