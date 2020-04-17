Подрядчик NASA объяснился по поводу использования российских двигателей

Руководителю компании United Launch Alliance (ULA), которая является одной из ведущих подрядных организаций NASA, Тори Бруно пришлось объясниться в Twitter, почему для запусков ракет семейства Atlas используются двигатели российского производства РД-180.

«Правительство США попросило нас купить их в конце холодной войны, чтобы российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране», – написал он. Американские СМИ любят упрекать Вашингтон в закупках российских ракетных двигателей. Однако создать двигатель, который мог бы конкурировать с российским, американцы пока не смогли.

Годом ранее Тори Бруно на полях 35-го симпозиума по космосу, который проходил в Колорадо-Спрингс, заявил, что никаких претензий к качеству российских ракетных двигателей РД-180 у США не было, как и вопросов с поставками. На сегодняшний день у США есть двухлетний запас российских РД-180.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.04.20

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