В Таиланде сбежавшая из парка слониха убила фермера

Тайский фермер стал жертвой слонихи, сбежавшей из туристического парка. Об этом сообщает местная газета Bangkok Post.

Инцидент произошел на севере Таиланда, в провинции Чианг Май. Слоновий парк приостановил свою деятельность из-за эпидемии. Владельцы парка привязали животных длинными цепями, чтобы они могли сами добывать себе пищу.

Оставшаяся без присмотра слониха смогла избавиться от оков и забрела к 68-летнему фермеру. Животное хотело полакомиться фруктами и овощами, что совершенно не понравилось владельцу хозяйства. В попытке прогнать слониху фермер сильно ее напугал.

В результате млекопитающие напало на мужчину и затоптало насмерть. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении владельца парка слонов.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 17.04.20

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