В Канаде силиконовая грудь спасла женщину от смерти

Жительница Канады чудом выжила благодаря силиконовой груди. Имплантат остановил пулю. Об этом сообщает издание Plastic Surgery Case Studies.

Инцидент произошел в Торонто. Женщина шла по улице, затем ощутила резкую боль в груди и увидела кровь. Пострадавшая обратилась в больницу, где медики обнаружили в ее теле пулю.

По словам врачей, пуля прошла через имплантат и застряла под грудью, сломав ребро. Силикон поглотил часть энергии, а также изменил траекторию пули. В противном случае, женщина была бы уже мертва.

Хирурги извлекли имплантат и назначили пациентке курс антибиотиков. Канадка быстро восстановилась после ранения, однако врачи посоветовали ей не торопиться с установкой нового имплантата.

До сих пор неизвестно, кто стрелял в женщину. Дело о нападении расследует полиция.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 21.04.20

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