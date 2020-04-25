Жители Берлина потребовали отменить ограничения, вызванные коронавирусом

В Берлине прошла массовая акция протеста: сотни горожан выступили против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса. Задержаны несколько активистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акцию планировалось провести на площади имени Розы Люксембург. Однако полиция блокировала все подходы. В итоге к началу мероприятия на площади находились не более сотни протестующих, остальные толпились на прилегающих улицах.

Участники акции потребовали восстановления конституционных прав, которые, по мнению протестующих, были нарушены ограничительными мерами.

«Те, кто считают, что снижение заболеваемости связано с самоизоляцией, видимо, думают, что по этой же причине на улице хорошая погода», – было заявлено на одном из транспарантов.

Многие немцы считают, что ограничительные меры не дают никакого результата, так как темпы распространения инфекции не меняются, а ужасные новости о ситуации в Испании и Италии остаются на совести СМИ, которые «все искажают».

Напомним, на сегодняшний день Германия занимает пятое место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса: число инфицированных в стране составляет без малого 155,5 тысяч человек, или 0,17% от населения страны. Умерли 5 тысяч 802 зараженных. Смертность составляет 3,7%.

Берлин, Игорь Юров

Берлин. Другие новости 25.04.20

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