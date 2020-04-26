Американцы, несмотря на пандемию, в выходные отправились на пляжи

В США на пляжах Джорджии настоящий ажиотаж. Штат, вопреки рекомендациям экспертов и федерального правительства, начал ослаблять ограничения, введенные в борьбе с коронавирусом.

Губернатор-республиканец Брайан Кемп снял карантин с минувшей пятницы. В частности, теперь можно приходить в спортивные залы, парикмахерские, тату-салоны и боулинг-центры. Президент США Дональд Трамп не согласился с подходом Кемпа, но не вмешивался в процесс.

Зональный карантин действует в Джорджии с 3 апреля. После открытия пляжей сотни людей, «ободренные высказываниями губернатора» про то, что все безопасно, пришли и приехали на пляж Тайби-Айленд в субботу. Посетители пытались соблюсти правило двухметровых расстояний между лежаками. Но это было возможно только до тех пор, пока отдыхающих было не слишком много.

Отметим, что не все предприятия штата, которые могли бы вновь открыться для клиентов с пятницы, решили возобновить свою деятельность. Многие предприниматели опасаются нарастания новых заражений и, соответственно, нового карантина.

Как сообщает РИА «Новый День», некоторые предприятия с пятницы открыли так же в штатах Аляска и Оклахома. Там, как и в Джорджии, предполагается, что люди будут держать дистанцию и носить маски.

По данным Reuters, большое количество людей также прибыли на пляжи в Калифорнии – в штате аномально Дарко и люди не могут сидеть дома. Губернатор Гэвин Ньюсом призвал граждан соблюдать правила борьбы с распространением коронавируса при посещении побережья и держать дистанцию.

Атланта, Елена Васильева

Атланта. Другие новости 26.04.20

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