Израиль разрешил гражданам стричься, посещать небольшие магазины и покупать еду навынос

В Израиле смягчают карантинные меры, принятые в связи с пандемией коронавируса. На фоне 15 тысяч заразившихся и 200 смертей от Covid-19 разрешение на работу получили парикмахерские, салоны красоты и небольшие проиышленные магазины. Ограничения с них сняты с 26 апреля.

Ресторанам было разрешено продавать еду только на вынос.

Все предприятия, которым теперь можно работать, обязаны соблюдать правила, касающиеся поведения персонала и клиентов, в том числе связанные с вопросами дистанцирования. За нарушение любого из предписаний назначен штраф в размере 2000 шекелей (примерно 570 долларов США).

Магазины в торговых центрах пока должны оставаться закрытыми.

Ношение масок в Израиле пока остается обязательным и также может караться штрафом в случае неисполнения, сообщает CNN.

Отметим так же, что накануне в отставку подал министр здравоохранения страны Яаков Лицман. Он попросил премьера Нитаньяху перевести его на должность министра строительства и ЖКХ.

Тель-Авив, Елена Васильева

Тель-Авив. Другие новости 26.04.20

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