США грозит продуктовый кризис из-за пандемии коронавируса

Производители продуктов в США вынуждены избавляться от своего товара, так как его попросту некому продавать из-за пандемии коронавируса. Если так продолжится и дальше, поставщики прогнозируют дефицит продовольствия.

На трудную ситуацию пожаловались производители мяса, молока, фруктов и овощей. В частности, компания Tyson Foods закрыла один из крупнейших заводов по переработке свинины в штате Айова. На такие меры руководство пошло из-за вспышки коронавируса среди работников. По данным AP, это уже восьмой завод, который остановил производство за последнюю неделю.

В результате были потеряны 15% мощностей по переработке свинины в стране. Фермеры не могут продать выращенных животных и избавляются от них. Возникает опасение, что США вскоре столкнутся с нехваткой мяса в магазинах.

Кроме опасности заражения коронавирусом на производствах, где невозможно обеспечить условия соблюдения дистанции между сотрудниками, причиной кризиса стала приостановка деятельности основных потребителей – школ, ресторанов, отелей и спортивных объектов.

Помимо производителей мяса на огромные потери из-за пандемии жалуются предприятия молочной отрасли и садоводы. Так один из типовых заводов в Висконсине уже уничтожил более 100 тысяч литров молока. Излишки фруктов и овощей закапывают обратно в почву в процессе, известном как «повторное мульчирование».

Тем временем, в стране вырос спрос на продовольственную помощь со стороны потерявших работу граждан. Министерство сельского хозяйства США выделило 3 млрд долларов, на которые планировалось закупать еду у фермеров и раздавать нуждающимся. Однако программа была принята лишь 17 апреля и еще не заработала в полную силу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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