Пентагон опубликовал видео с НЛО

Пентагон признал подлинность видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты. Ролики ранее попали в Сеть, но показанные на них явления так и не были объяснены.

По данным американского оборонного ведомства, кадры с НЛО были сделаны осенью 2004 года и в начале 2015 года. Подлинность видео признали в ВМС США.

«Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», – говорится в заявлении Пентагона.

Видео Пентагона с НЛО

Записи сделаны с военных самолетов США. Явления, запечатленные на них, не похожи ни на один известный человеку объект. В них не узнаются очертания птиц или построенных людьми машин, скорее они напоминают летающие тарелки из фантастических фильмов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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