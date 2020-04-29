В Ливии на фоне карантина и подорожавшей еды начались стычки населения с полицией и армией

В Ливане возобновились протесты: несмотря на введённый карантин, антиправительственное движение вновь стало шириться из-за всё более ухудшающейся экономической ситуации в стране.

Во втором городе страны – северном Триполи – протестующие стали забрасывать камнями полицейских и военнослужащих. Те в ответ применили слезоточивый газ, сообщает «Евроньюс».

Волна насилия поднялась после того, как от пулевого ранения, полученного во время ночных столкновений с силами правопорядка, погиб один демонстрант.

«Вчерашний инцидент произошёл потому, что люди голодны и пытаются выразить свою боль. Но власти их только подавляют,– говорит один из демонстрантов. – В Триполи люди становятся мишенью, протестующих называют террористами, а людскую боль услышать не хотят».

В ходе столкновения пострадали также более 50 военных, в том числе 9 офицеров. Так, в один из патрульных джипов из толпы бросили бутылку с зажигательной смесью, ранив одного офицера и одного солдата.

Демонстранты требуют, чтобы власти защитили их социальные права и компенсировали им потери, понесённые из-за введения строгих карантинных мер. За это время ливанский фунт обесценился почти вдвое, из-за чего основные продукты подорожали на 60%. процентов.

Триполи, Елена Васильева

Триполи. Другие новости 29.04.20

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