На крупном пожаре в Южной Корее погибло не менее 25 человек

На строящемся складском комплексе в южнокорейском городе Ичхон произошел крупный пожар, который унес жизни по меньшей мере 25 человек, еще семеро пострадали. Местные власти допускают, что число жертв может вырасти. Президент страны Мун Чжэ Ин распорядился бросить все силы на спасение тех, кто остался в здании.

Пожар начался днем 29 апреля. В тот момент на объекте работали 78 сотрудников, с подавляющим большинством из которых до сих пор нет связи. Лишь единицам удалось выбежать на улицу, еще нескольких из здания вывели пожарные. Судьба остальных неизвестна.

В тушении было задействовано около 70 единиц техники и более 150 пожарных, которым потребовалось три часа, чтобы подавить основной очаг возгорания, а к семи часам вечера полностью ликвидировали огонь.

Власти решают вопрос о выплате компенсаций семьям погибших, а также раненым. Президент страны распорядился установить причины ЧП. По словам очевидцев огонь охватил здание после того, как на подземных этажах произошло несколько взрывов. Предположительно, взорвались газовые баллоны при ведении сварочных работ.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 29.04.20

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