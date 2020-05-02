Японцы ещё месяц могут просидеть на всеобщем карантине

Япония подозревает национальный карантин. Эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет выпустить из домашнего заключнния граждан. По данным министерства здравоохранения, в Японии зарегистрировано 261 новое заболевание коронавирусом и 26 смертельных случаев – это данные за последние 24 часа.

Чрезвычайное положение в стране должно было быть отменено 6 мая, но премьер-министр Синдзо Абэ заявил в пятницу, что правительство планирует продлить его примерно на месяц. Окончательное решение будет принято в понедельник, сказал он.

Всего в Японии было зарегистрировано в общей сложности 15257 случаев заболевания коронавирусом и 471 смерть.

Токио, Новый День, Елена Васильева

Токио. Другие новости 02.05.20

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