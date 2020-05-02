Охрана венесуэльской тюрьмы застрелила 46 заключенных

В одной из тюрьм Венесуэлы произошел бунт, в ходе которого надзиратели застрелили 46 заключенных. Ранения получили не менее 50 бунтовщиков, сообщает El Nacional.

ЧП случилось в городе Гуанаре на северо-западе страны. Бунтовщики совершили попытку массового побега, сломав ограждение. Отмечается, что число жертв увеличится, так как многие заключенные получили тяжелые ранения, а местная больница не имеет возможность оказать им полноценную помощь.

Также известно, что бунтовщики бросили гранату в сотрудников Национальной гвардии Венесуэлы, в результате чего был ранен офицер. Также известно, что ранения получил директор тюрьмы Карлос Торо. Его ударили ножом в спину и затылок.

Каракас, Иван Гридин

Каракас. Другие новости 02.05.20

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