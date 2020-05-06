В Объединенных Арабских Эмиратах сгорел небоскреб

В ОАЭ сгорел 48-этажный небоскреб. Жильцов успели эвакуировать, пострадали семь человек.

Пожар произошел в северном эмирате Шарджа в одной из башен жилого комплекса в районе ан-Нахда, сообщает Gulf News. Возгорание возникло около девяти часов вечера по местному времени. К моменту прибытия экстренных служб огонь охватил все здание и даже перекинулся на соседние строения.

Пожарным удалось предотвратить распространение пламени. С помощью дронов огнеборцы обследовали верхние этажи небоскреба в поисках пострадавших. Все жильцы успели эвакуироваться.

Известно, что семь человек обратились за медицинской помощью, у них диагностировали отравление угарным газом. По словам медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Абу-Даби, Зоя Осколкова

Абу-Даби. Другие новости 06.05.20

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