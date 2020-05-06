В Аргентине разбился самолет с медиками на борту

В Аргентине потерпел крушение самолет, на борту которого находились медицинские работники. По последним данным, погибли два человека.

Инцидент произошел в международном аэропорту Антонио Пароди, расположенном в провинции Чубут к востоку от города Эскель, сообщает издание Cronica. Разбился самолет Learjet 35 с бортовым номером LV-BXU.

В момент аварии на борту находились два члена экипажа, врач и медсестра. Отмечается, что самолетом должны были транспортировать больного ребенка. Маленький пациент и его родители во время крушения находились в машине скорой помощи.

По данным СМИ, два человека погибли, еще двое госпитализированы, о состоянии пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работают пожарные, полиция и медики. Причины крушения выясняются. В момент аварии в районе аэропорта наблюдался сильный туман.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

Буэнос-Айрес. Другие новости 06.05.20

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