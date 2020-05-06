США разрабатывают соглашение о добыче ресурсов на Луне – Россию оставили за бортом

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новое международное соглашение о добыче ископаемых на Луне – участие России в этом проекте на первоначальном этапе не предполагается. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с готовящемся документом.

В договоре не идет речь об установлении суверенитета над какой-либо лунной территорией. Соглашение подразумевает создание зон безопасности вокруг будущих лунных баз, чтобы предотвратить «ущерб или помехи со стороны конкурирующих стран или компаний, действующих в непосредственной близости». Кроме того, договор направлен на то, чтобы обеспечить в рамках международного права основу для владения компаниями ресурсами, которые они добывают.

К участию в соглашении под названием Artemis Accords планируется привлечь Канаду, Японию, Объединенные Арабские Эмираты и ряд европейских стран – переговоры по этому вопросу, как предполагается, начнутся в ближайшее время. Однако на первом этапе Россия, как главный партнер НАСА на Международной космической станции, в их число не войдет.

По сведениям источников, власти США все чаще рассматривает действия России в космосе как враждебные, так как обеспокоен «угрожающими маневрами» российских спутников в отношении американских шпионских спутников на околоземной орбите.

Напомним, 6 апреля Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе указывается, что США не рассматривают космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

В 1979 году Генассамбляя ООН приняла соглашение, в котором прописано, что Луна и другие небесные тела являются всеобщими, а деятельность на них должна осуществляться в интересах мирового сообщества. Однако Вашингтон не поддерживают такую политику. По мнению Соединенных Штатов, космос рассматривается как юридически и физически уникальное пространство, которое не является всеобщим достоянием.

В «Роскосмосе» обвинили президента США Дональда Трампа в попытках захватить другие планеты. Об этом заявил заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

В свою очередь, в Кремле заявили о неприемлемости попыток «приватизации космоса в тех или иных формах».

В МИД России напомнили о международном Договоре по космосу от 27 января 1967 года, участником которого являются и США. Один из пунктов этого документа гласит, что космическое пространство, включая Луну, не подлежит национальному присвоению.

Добавим, американское аэрокосмическое агенство (НАСА) в 2019 году сообщило о разработке лунной програмеу Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Последний этап программы – высадка астронавтов на спутник Земли.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 06.05.20

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