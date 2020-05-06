Кудряшов объяснил, как похищение чиновника в Ливии связано с премьерой фильма «Шугалей»

Премьера остросюжетного российского боевика «Шугалей», правдиво рассказывающего о происходящем в Ливии, напугала главу так называемого ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. По словам представителя Восточного Правительства Ливии в РФ Станислава Кудряшова, в стремлении скрыть свои преступления ПНС будет всячески заметать следы, не брезгуя похищениями и ликвидацией людей, владеющих хоть какой-то информацией.

После премьеры на НТВ фильм «Шугалей» показал ливийский канал «Джамахирия», а уже на следующий день бандиты из «МВД» ПНС похитили Редхи Куркаба, главу Гендепартамента Финансового надзора за государственным сектором в Ливии. Все дело в том, что Куркаб похож на актера, сыгравшего в «Шугалее» персонажа, передавшего нашим социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану сведения о банковских картах главаря ПНС. Более того, чиновник даже занимает схожий с героем фильма пост. А незадолго до похищения он отказался принимать участие в афере «министра внутренних дел» Фахти Башаги по воровству бюджета и даже начал ревизию движения его финансов.

По мнению Кудряшова, случившееся с Куркабом говорит о той бурной реакции, которую вызвал «Шугалей» у заседающих в ПНС чиновников, ведь фильм очень достоверно передает все то, что творится в Ливии под началом Правительства национального согласия.

«Многие факты о незаконной деятельности структур, поддерживающих Сарраджа, со временем будут выходить на поверхность, и международная общественность не сможет закрыть на это глаза», – отметил он в интервью Федеральному агентству новостей, подчеркнув при этом, что ради сокрытия правды ПНС не остановится ни перед чем, будучи готовым уничтожить любого, кто способен изобличить режим Сарраджа.

А поскольку джихадисты из числа силовиков ПНС не могут похвастаться хорошим образованием, они вполне способны схватить человека только потому, что он похож на актера из разозлившего их фильма.

«Но это не первостепенный фактор. У похищенного мог быть доступ к аналогичной информации, представляющей ценность для международной общественности, проливающей свет на деятельность группировок «МВД» ПНС и членов нелегитимного «правительства» Сарраджа», – допускает Кудряшов.

При этом собеседник ФАН отметил, что, хотя Фахти Башага и называется «министром внутренних дел», на боевиков собственного «МВД» он повлиять никак не может, а они ведут себя как типичные террористы, только в форме. Башагу могут вообще не ставить в известность о том, что вытворяют эти головорезы.

«Человек купил себе место в ПНС, статус какого-то чиновника псевдо-принятого ООН «правительства» и с этой позиции он говорит с международным сообществом на те темы, которые выгодны ему, – пояснил Кудряшов. – Когда звучат неудобные вопросы, обличающие реальную деятельность его «министерства», он предпочитает молчать. Башага – действующий террорист, который находится в розыскных списках, он ежедневно совершает преступления, надо называть вещи своими именами».

По словам политика, сегодня к структурам Организации объединенных наций, обязанным реагировать на бесчинства ПНС, накопилась масса вопросов. Тот же Башага до сих пор не включен в санкционные списки, хотя ООН известно, что он пытает заключенных. Но есть и другие вопиющие факты. Например, не прекращающиеся поставки в Ливию турецкого оружия и боевиков в нарушение эмбарго, введенного по итогам Берлинской конференции.

Кудряшов надеется, что резонанс, вызванный фильмом «Шугалей», поможет вызволить из ливийской тюрьмы социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана, плененных в мае прошлого года. По его мнению, террористы ждут, когда россиян можно будет обменять на какие-то выгоды, но рассчитывать на их ответственность не стоит.

«Непонятно, как и кем управляются все структуры ПНС, кто в них состоит, как там принимаются и доводятся до исполнения какие-либо решения. К сожалению, наши соотечественники находятся в очень тяжелом положении. Будем смотреть, какую реакцию вызовет фильм. Повторюсь, что кинокартина очень хорошая и правдивая, красочно отображающая все, что произошло и происходит в Ливии», – сказал политик.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.05.20

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