Несколько тысяч человек пострадали из-за утечки газа с химзавода в Индии

На юго-востоке Индии на химическом заводе произошла утечка ядовитого газа. Несколько тысяч человек отравились, более 800 госпитализировали. По последним данным, не менее девяти пострадавших погибли. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в районе города Вишакхапатнам на предприятии LG Polymers Ltd. Утечку обнаружил сотрудник, дежуривший ночью. Завод приостановил деятельность из-за пандемии коронавируса.

В воздух попал ядовитый газ, который может вызывать тошноту и головокружение. Сейчас сотрудники компании оценивают причиненный ущерб и принимают меры по защите населения. Жителей соседних сел эвакуировали, всем проживающим в районе завода рекомендуют дышать через мокрую ткань.

Предположительно, пострадавшими могут быть признаны около 5 тысяч местных жителей. Телеканал NDTV сообщает, что девять человек погибли, среди них есть несовершеннолетний.

Министр промышленности штата Андхра-Прадеш Мекапати Гутам Редди сообщил о начале расследования по факту произошедшего. Будет возбуждено уголовное дело.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 07.05.20

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