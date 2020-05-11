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Понедельник, 11 мая 2020, 10:13 мск

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Житель Техаса ранил пять человек на празднике в парке

В американском штате Техас мужчина открыл стрельбу во время празднования в парке. По предварительным данным, огнестрельные ранения получили пять человек. Об этом сообщает местная полиция на странице в Facebook.

Инцидент произошел в городе Форт-Уэрт. Техас входит в число штатов, которые одни из первых начали снимать коронавирусные ограничения.

Жители запускали фейерверки в парке Вилладж Крик, когда один из присутствующих открыл огонь. По словам очевидцев, прозвучало приблизительно 30 выстрелов.

В результате были ранены пять человек, их доставили в ближайшие больницы, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Отмечается, что стрелок задержан. Правоохранители проводят расследование произошедшего.

Форт-Уэрт, Зоя Осколкова

Форт-Уэрт. Другие новости 11.05.20

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