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Вторник, 12 мая 2020, 12:57 мск

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Трамп ушел с пресс-конференции после вопроса о погибших от коронавируса

Фото: finance.yahoo.com

Президент США Дональд Трамп прервал общение с представителями прессы после перепалки с журналисткой телеканала CBS. Глава государства переадресовал ее вопрос Китаю.

Трамп говорил о том, что США находятся на первом месте в мире по числу сделанных тестов на коронавирус. «Почему для вас это общемировое соревнование, если каждый день американцы продолжают умирать и каждый день прибавляются новые случаи?» – спросила журналистка.

Президент заявил, что умирают люди во всем мире. «Не спрашивайте меня, задайте этот вопрос Китаю. Когда вы спросите Китай, вы можете получить очень необычный ответ», – сказал Трамп.

Глава США не стал дослушивать речь журналистки и попытался передать слова другому представителю СМИ. Тот не стал сразу задавать вопрос, чтобы дать договорить коллеге. Тогда Трамп попрощался с присутствующими и ушел с брифинга.

По последним данным, в США зафиксировано 1 347 936 случаев заражения. От коронавируса там скончались 80 684 человека

Вашингтон, Зоя Осколкова

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