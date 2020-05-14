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Пятница, 15 мая 2020, 02:26 мск

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Огромные ящерицы атаковали США

Фото: Pixabay

Южные штаты США буквально заполонили инвазивные ящерицы тегу. Пресмыкающиеся угрожают многим местным видам животных.

Беспокойство выразили в Департаменте природных ресурсов штата Джорджия. «Эти ящерицы едят любую пищу – то есть, им подходит еда как растительного, так и животного происхождения. И это вызывает у нас опасения, потому что тегу, как показывает практика, поедают яйца других рептилий», – отметил глава ведомства Джон Дженсен.

Тегу – ящерицы из семейства варановых. Как правило, они обитают в тропических лесах Амазонии. Это крупные животные – длина взрослой особи достигает полутора метров.

Ящерицы поедают яйца черепах и птиц, в том числе перепелок и индеек. Кроме того, они могут раскапывать норы мелких грызунов, чтобы добыть себе пропитание. Тегу уже сократили популяции нескольких видов в экосистемах Флориды.

По мнению ученых, ящерицы были завезены в качестве домашних животных, а затем отпущены на свободу. В подходящем климате они быстро расплодились.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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