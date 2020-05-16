Италия намерена открыть границы

Италия намерена снять запрет на передвижение внутри страны и за ее пределы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 18 мая правительство Италии разрешает свободное передвижение внутри регионов. С 3 июня могут отменить запрет на передвижение на общественном и личном транспорте вне региона проживания.

Кроме того, 3 июня планируется разрешить въезд и выезд в страну. Список государств, на которые эта норма не распространяется, пока не опубликован.

Отмечается, что правительство страны и региональные власти могут устанавливать новые ограничения в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Напомним, Италия входит в первую пятерку по инфицированию населения COVID-19: нас сегодняшний день в стране подтверждено почти 224 тысячи случаев коронавируса. Умерли 31 тысяча 610 зараженных – это третий результат в мире.

Рим, Игорь Юров

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