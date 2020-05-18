В Канаде разбился самолет пилотажной группы

В провинции Британская Колумбия на западе Канады потерпел крушение самолет пилотажной группы ВВС The Snowbirds. Известно об одном погибшем и одном раненом.

Самолет пилотажной группы участвовал в туре «Операция «Вдохновение», проводящемся в честь «канадцев, помогающих в борьбе с распространением коронавируса». Сразу после взлета пилот выполнил «бочку», возникла вспышка и раздался хлопок, самолет начал падать.

По словам очевидцев, пилоту удалось катапультироваться: он приземлился на крышу одного из домов, передает телеканал Global News.

Позже ВВС Канады в твиттере сообщили о гибели одного члена экипажа и серьезном ранении второго. Семьи пилотов оповестили о случившемся. На месте крушения работают бригады экстренных служб и спасательные воздушные суда.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 18.05.20

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