США испытали в Тихом океане лазерное оружие и сбили беспилотник

Военный корабль ВМС США успешно испытал новое высокоэнергетическое лазерное оружие, которое может уничтожить беспилотник в полете. Об этом, как сообщает CNN, говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США.

Фотографии и видео, предоставленные ВМФ, показывают, что корабль-амфибия USS Portland применяет лазер, чтобы сбить воздушный беспилотный летательный аппарат.

Изображения демонстрируют луч, направленный с палубы военного корабля. Короткие видеоклипы показывают, как горит дрон.

Военно-морской флот не указал конкретное место проведения демонстрации системы лазерного вооружения (LWSD), заявив лишь, что он произошел в Тихом океане 16 мая.

Мощность этого оружия не разглашается, но в отчете Международного института стратегических исследований за 2018 год говорится, что ожидается, что это будет лазер мощностью 150 киловатт.

«Проводя передовые испытания на море, мы получим ценную информацию о возможностях системы твердотельного лазерного оружия против потенциальных угроз», – заявил капитан Керри Сандерс, командир портлендского офиса.

Представители ВМФ США, считают, что лазеры могут быть эффективной защитой от беспилотников или небольших военных лодок.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 23.05.20

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