Туристы 19 дней блуждали в глухих лесах Новой Зеландии

Два туриста заблудились в национальном парке Кахуранги в Новой Зеландии. 19 дней они провели в глуши, пока их не нашел поисковый отряд. Об этом сообщает The Mirror.

Туристы отправились в поход 9 мая. Поначалу все было хорошо, они шли по тропе, но через некоторое время заблудились. Когда путешественники не вышли на связь, были организованы их поиски.

Найти походников удалось только 27 мая. С вертолета спасатели заметили дым от костра, рядом находились два человека, которые пытались привлечь к себе внимание. Туристов подняли на борт и доставили в больницу.

Врачи диагностировали у одного из пострадавших растяжение лодыжки, другой повредил спину, когда упал. В целом их состояние удовлетворительное. В настоящее время туристы проходят реабилитацию.

Веллингтон, Зоя Осколкова

Веллингтон. Другие новости 28.05.20

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