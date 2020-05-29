К концу 2020 года еще шестнадцать миллионов детей окажутся за чертой бедности

Экономический кризис, вызванный пандемией Covid-19, увеличит разрыв между детьми из бедных и богатых семей. Таковы данные, озвученные в совместном заявлении ЮНИСЕФ и международной организации «Спасите детей».

К концу 2020 года еще шестнадцать миллионов детей окажутся за чертой бедности, в частности, в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, если правительства ничего не сделают для смягчения серьезного экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В целом, почти каждый второй ребенок (46%) будет нуждаться к концу года, что увеличит показатели по бедности на 22% по сравнению с 2019 годом.

«Это резкое увеличение приведет к тому, что Латинская Америка и страны Карибского бассейна вернутся к уровням показателей жизни, аналогичным тем, что были почти десять лет назад. Прогресс, достигнутый в сокращении детской бедности в большинстве стран региона в 21-го века, будет остановлен», – рассказала Моника Рубио, советник ЮНИСЕФ по социальной политике в Латинской Америке.

По мнению двух организаций, экономический кризис, вызванный эпидемией Covid-19, значительно увеличит разрыв между детьми из бедных и богатых семей, в то время как ожидается, что ВВП в Латинской Америке и Карибском бассейне сократится на 5,3%.

Пока от пандемии больше всего в плане экономики пострадала Латинская Америка. Почти на 30% увеличилось число детей, живущих в бедных домохозяйствах, это на 11 миллионов больше, чем в 2019 году.

В Карибском бассейне увеличение этого показателя может составить 19%, в то время как в Центральной Америке и Мексике он может возрасти до 13% – это около 4 миллионов бедных детей дополнительно.

Unicef ​​и Save the children призывают власти расширить программы социальной защиты, в частности, посредством денежной помощи семьям и организации для них бесплатного школьного питания.

«Собираемся ли мы позволить детям оплачивать счет Covid-19? Становится все более очевидным, что последствия этой экономической ситуации для детей могут быть продолжительными и даже необратимыми», – отметила Моника Рубио.

По данным ООН, немедленная потеря дохода означает, что семьи с меньшей вероятностью будут иметь доступ к достаточному питанию, медицинскому обслуживанию и образованию для своих детей. В долгосрочной перспективе возрастает риск того, что дети будут вынуждены работать, становиться жертвами насилия или страдать от проблем с психическим здоровьем.

Москва, Елена Васильева

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